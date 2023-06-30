Прометей примет участие в Высшей Лиге Украины, но надеется на участие в Суперлиге

Украинский баскетбольный клуб Прометей, прошедший в прошлом году за пределами государства из-за конфликта с Федерацией Баскетбола Украины, вернется в национальный чемпионат.

Об этом клуб сообщил в соответствующем заявлении.

"Вчера состоялось совещание с членами наблюдательного совета, президентом и директором БК Прометей, на котором было принято решение об участии команды в чемпионате Украины сезона-2023/24. Решение было не простым, но, несмотря на эмоции и ради развития украинского баскетбола в это не простое время, сообщаем, что «Прометей» подает заявку на участие в чемпионате Украины среди команд Высшей лиги в соответствии с регламентом соревнований».

Ранее ФБУ сообщило, что Прометей не сможет поучаствовать в высшем дивизионе и должен заслужить это право спортивным принципом, поэтому в случае возвращения будет выступать именно в высшей лиге. Тем не менее, в клубе надеются, что ФБУ изменит свое решение.

"Также мы не оставляем надежды, что ближе к началу сезона-2023/2024 исполком ФБУ повторно рассмотрит возможность участия нашего клуба в Суперлиге. Надеемся, что этот шаг положит новый фундамент доброжелательных и деловых отношений БК Прометей с Федерацией баскетбола Украины", - говорится в письме .

Отметим также, что Прометей был внесен в список участников Еврокубка-2023/24, в котором команда примет участие.