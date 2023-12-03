Игрок сборной Украины сыграл впервые за восемь месяцев

В субботу, 2 декабря, состоялось возвращение Дениса Лукашова на баскетбольную площадку, сообщает официальный сайт ФБУ.

Защитник сборной Украины пропустил последние восемь месяцев из-за операции после тяжелой травмы.

"Да, сегодня состоялось мое возвращение после почти восьми месяцев, травмы, операции, восстановления. Это был очень трудный путь. Я работал почти каждый день во время этого лета и наконец-то состоялось возвращение, которого я очень ждал", - заявил Денис.

"Хочу поблагодарить прежде всего баскетбольный клуб Прометей и руководство, тренеров, особенно Мантаса Вальчюкайтиса, нашего тренера по физподготовке, который уделял мне много внимания во время этого лета. А также всем, кто поддерживал меня в это тяжелое время".

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В своей дебютной игре в этом сезоне 34-летний баскетболист провел на площадке чуть больше трех минут, за которые успел набрать два очка, реализовав один из двух бросков со средней дистанции.

В итоге Прометей обыграл Тарту со счетом 93:71 в рамках регулярного сезона Латвийско-эстонской лиги.

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