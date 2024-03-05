Финал четырех Кубка Украины: расписание и результаты

Впервые Кубок Украины был проведен в 1993 году. По разным причинам розыгрыш кубка не проводился в сезонах-1992, 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1999/00, 2003/04 и 2004/05.

Он также не проводился последние два года из-за полномасштабного вторжения россии, однако в нынешнем сезоне турнир вернулся на баскетбольные площадки Украины.

В Кубке Украины принимают участие команды Суперлиги и низших дивизионов. Соревнование проходит в формате матчей на выбывание.

Самым титулованным клубом турнира является Мариуполь (ранее Азовмаш), на счету которого пять побед в Кубке Украины.

Действующим обладателем Кубка Украины является Будивельник, который в декабре 2023 года объявил о снятии с чемпионата из-за финансовых проблем.

Расписание и результаты Финала четырех Кубка Украины

Полуфинал

Суббота, 9 марта

14:00 - Киев-Баскет - Прометей

17:00 Старый Луцк - Днепр

Финал

Воскресенье, 10 марта

17:00 Киев-Баскет/Прометей - Старый Луцк/Днепр

Источник: ФБУ/fbu.ua

По пути в Финал четырех Прометей прошел через Политехнику-Галичину, Киев-Баскет справился с Селф Мейд и Ровно, Старый Луцк обыграл Запорожье и Прикарпатье-Говерлу, а Днепр одолел БИПА и Черкасские Мавпы.

Стоит отметить, что матчи Финала четырех пройдут со зрителями, однако их количество будет ограничено. Приобретя билет на один полуфинал, болельщик может посетить по этому же билету второй матч. На финал нужно покупать новый билет.

Все матчи пройдут в киевском Дворце спорта "Венето". Противостояния будут показаны на телеканале XSPORT и на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

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