Капитан Днепра первым в истории Суперлиги сыграл 500 матчей

Тем не менее лидерство по минутам принадлежит на Станиславу Тимофеенко.

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко установил новое достижение в Суперлиге.

Матч против Прикарпатья стал для 35-летнего баскетболиста 500-м в рамках Суперлиги. Тимофеенко первым достиг этой отметки.

За 500 матчей Тимофеенко провел на площадке более 11 тысяч минут, уступив по этому показателю лишь форварду Тернополя Александру Кольченко.

Также Станислав набрал 5 605 очков, совершил 2 899 подборов и отдал 977 ассистов. По количеству очков и подборов капитан Днепра также занимает первую строчку, как и по количеству дабл-даблов.

Топ-10 Суперлиги по проведенным матчам:

Станислав Тимофеенко - 500 матчей Александр Рябчук - 492 Дмитрий Глебов - 450 Александр Кольченко - 447 Сергей Попов - 420 Владимир Конев - 417 Максим Сандул - 415 Александр Сизов - 404 Александр Тищенко - 387 Алексей Онуфриев - 375

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