Капитан Днепра первым в истории Суперлиги сыграл 500 матчей
Тем не менее лидерство по минутам принадлежит на Станиславу Тимофеенко.
Капитан Днепра Станислав Тимофеенко установил новое достижение в Суперлиге.
Матч против Прикарпатья стал для 35-летнего баскетболиста 500-м в рамках Суперлиги. Тимофеенко первым достиг этой отметки.
За 500 матчей Тимофеенко провел на площадке более 11 тысяч минут, уступив по этому показателю лишь форварду Тернополя Александру Кольченко.
Также Станислав набрал 5 605 очков, совершил 2 899 подборов и отдал 977 ассистов. По количеству очков и подборов капитан Днепра также занимает первую строчку, как и по количеству дабл-даблов.
Топ-10 Суперлиги по проведенным матчам:
- Станислав Тимофеенко - 500 матчей
- Александр Рябчук - 492
- Дмитрий Глебов - 450
- Александр Кольченко - 447
- Сергей Попов - 420
- Владимир Конев - 417
- Максим Сандул - 415
- Александр Сизов - 404
- Александр Тищенко - 387
- Алексей Онуфриев - 375
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