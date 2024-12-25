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Баскетбол

Капитан Днепра первым в истории Суперлиги сыграл 500 матчей

Тем не менее лидерство по минутам принадлежит на Станиславу Тимофеенко.
Сегодня, 11:15
Станислав Тимофеенко / ФБУ
Станислав Тимофеенко / ФБУ

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко установил новое достижение в Суперлиге.

Матч против Прикарпатья стал для 35-летнего баскетболиста 500-м в рамках Суперлиги. Тимофеенко первым достиг этой отметки.

За 500 матчей Тимофеенко провел на площадке более 11 тысяч минут, уступив по этому показателю лишь форварду Тернополя Александру Кольченко.

Также Станислав набрал 5 605 очков, совершил 2 899 подборов и отдал 977 ассистов. По количеству очков и подборов капитан Днепра также занимает первую строчку, как и по количеству дабл-даблов.

Топ-10 Суперлиги по проведенным матчам:

  1. Станислав Тимофеенко - 500 матчей
  2. Александр Рябчук - 492
  3. Дмитрий Глебов - 450
  4. Александр Кольченко - 447
  5. Сергей Попов - 420
  6. Владимир Конев - 417
  7. Максим Сандул - 415
  8. Александр Сизов - 404
  9. Александр Тищенко - 387
  10. Алексей Онуфриев - 375

 

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