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Баскетбол

Украина - Италия: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями украинской сборной на чемпионате Европы по баскетболу.
Сегодня, 10:30
Украина - Италия / ФБУ
Украина - Италия / ФБУ
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Национальная сборная Украины по баскетболу в понедельник, 5 сентября, в рамках группового раунда Евробаскета встретится с командой Италии.

Поединок стартует в 22:00 по киевскому времени и пройдет в Милане. Онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости...

В первых двух турах украинская команда встретилась с главными аутсайдерами группы – Эстонией и Великобританией – и одержала две победы. В то же время итальянцы после победы над эстонцами уступили Греции в достаточно ровном поединке.

Стоит отметить, что эти команды встречались друг с другом две недели назад в рамках отбора на чемпионат мира, и там победу праздновали итальянцы, которые будут фаворитами этого матча.

На ISPORT доступны результаты всех матчей Евробаскета, а также календарь будущих баталий.

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