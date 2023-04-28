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Баскетбол

ЧМ-2027 по баскетболу отдали Катару

Ассоциация рассчитывает на огромный успех.
Сегодня, 12:24
Представители ФИБА и ФБК / FIBA
Представители ФИБА и ФБК / FIBA

Чемпионат мира по баскетболу в 2027 году пройдет в Катаре, сообщает официальный сайт ФИБА.

Ассоциация заявила, что была впечатлена теми возхможностями, которые готова предоставить Баскетбольная федерация Катара и сама страна.

Все матчи пройдут в Дохе, что позволит болельщикам посетить максимальное количество встреч, к тому же после ЧМ по футболу в городе сильно развилась инфраструктура, что так же является большим плюсом.

Благодаря этому все матчи будут проходить не более чем в 30 минут езды друг от друга. К тому же в Катар есть прямые авиарейсы практически из всех стран-участниц.

Кроме того это будет первый флагманский турнир ФИБА в этой части мира. А потому ассоциация рассчитывает привлечь новых зрителей и популяризовать баскетбол на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Напомним, что ранее украинский Прометей уступил в полуфинале Еврокубка турецкому Тюрк Телекому.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиба

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