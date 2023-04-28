ЧМ-2027 по баскетболу отдали Катару

Чемпионат мира по баскетболу в 2027 году пройдет в Катаре, сообщает официальный сайт ФИБА.

Ассоциация заявила, что была впечатлена теми возхможностями, которые готова предоставить Баскетбольная федерация Катара и сама страна.

Все матчи пройдут в Дохе, что позволит болельщикам посетить максимальное количество встреч, к тому же после ЧМ по футболу в городе сильно развилась инфраструктура, что так же является большим плюсом.

Благодаря этому все матчи будут проходить не более чем в 30 минут езды друг от друга. К тому же в Катар есть прямые авиарейсы практически из всех стран-участниц.

Кроме того это будет первый флагманский турнир ФИБА в этой части мира. А потому ассоциация рассчитывает привлечь новых зрителей и популяризовать баскетбол на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Напомним, что ранее украинский Прометей уступил в полуфинале Еврокубка турецкому Тюрк Телекому.