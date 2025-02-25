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Кроуфорд назвал мотивацию на поединок с Канело

Американец готов подняться в весе для боя с Альваресом.
Сегодня, 19:20
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) высказался о возможном бое с обладателем титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом (62-2-2, 39 KO).

По словам американца, если сможет победить, то закрепит за собой звание одного из лучших боксеров в истории.

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"Я точно был бы в топ-5. Я поднимаюсь на три весовые категории выше, бьюсь, пожалуй, с одним из лучших мексиканцев в истории, в его весовой категории, без ограничений по весу или другим условиям. Ты просто выходишь против него, когда он находится в лучшей форме.

Я считаю, что победа в этом бою закрепит за мной статус одного из лучших бойцов всех времен", - приводит слова Кроуфорда Ring Magazine.

Альварес 3 мая проведет объединительный бой против Уильяма Скалла. Поединок с Кроуфордом может состояться в сентябре.

Ранее Паркер назвал двух желаемых соперников после победы над Баколе.

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