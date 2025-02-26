"У него будут большие проблемы": Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о возможном поединке Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда.
По словам украинца, у американца возникнут проблемы, когда Канело будет прижимать его к канатам.
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"Канело обладает солидной мощью для полутяжелого, возможно, даже для первого тяжелого веса. У Кроуфорда есть его подвижность и навыки. Это будет противостояние стилей, за которым будет очень интересно наблюдать.
Кроуфорд будет использовать свой футворк, скорость, и я думаю, это будет непросто для Канело. Однако, каждый раз, когда Канело будет прижимать Кроуфорда к канатам, у Теренса будут большие проблемы. Но посмотрим, как он сможет с этим справиться. Это хороший поединок. Я совсем не думаю, что это будет легкий бой для Канело", - сказал Гвоздик в интервью Мануку Акопяну.
Отметим, что Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым.
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