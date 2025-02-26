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Околи назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа

Лоуренс выбрал ключевую характеристику украинца.
Сегодня, 17:14
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Супертяжеловес Лоуренс Околи высказался о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в его дивизионе Александра Усика с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам британца, украинский боксер является фаворитом поединка, ведь всегда находит способ победить.

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"Если бы на протяжении последних лет я не видел того, что видел, то выбрал бы Даниэля. Но я всегда говорю, что Усик ни в коем случае больше не победит. После его первой победы над Джошуа я говорил, что он никогда не сделает этого снова. После победы над Фьюри я говорил, что он больше этого не сделает. Но он каждый раз продолжает побеждать.

Если только Усика не настигнет возраст, я думаю, что он будет большим фаворитом на победу над Даниэлем. Вы видели, что он способен избегать ударов и продолжать работать. Но эта новая версия Дюбуа действительно может выйти и победить", - сказал Околи в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В августе 2023 года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее Кроуфорд назвал победителя реванша Усик - Дюбуа.

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