Оскар Де Ла Хойя предсказал победителя боя Альварес - Кроуфорд

Промоутер рассказал, как будет проходить поединок и выделил его главную интригу.

Промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился ожиданиями от поединка объединенного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда.

По словам функционера, мексиканец победит американца, если тот поднимается на две весовые категории.

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"Это боец против бойца с талантом. Безусловно, Кроуфорд - более искусный боксер, но у Канело есть габариты и сила. Как сказал Боб Арум, он переедет Кроуфорда.

Это будет сложный бой, но, допустим, это будет односторонний поединок на протяжении семи раундов, а затем Канело начнет атаковать, затаскивать Кроуфорда в глубокие воды. В конечном итоге его мощь окажется Теренсу не по зубам. Будет ли это отличный бой? Будет ли это огромное событие? Безусловно", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

Ожидается, что поединок Альвареса с Кроуфордом состоится в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым.

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