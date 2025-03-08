"Масштабный бой": Хан назвал боксера, который создаст проблем Джошуа

Бывший чемпион первого среднего веса Амир Хан поделился мнением относительно фаворита в реванше супертяжеловесов Энтони Джошуа и Джозефа Паркера.

По словам эксперта, новозеландец доставит огромных проблем британцу.

"Это будет грандиозный бой, потому что встретятся два известных бойца. С точки зрения бизнеса, Джозеф должен сначала подраться с Дюбуа, чтобы выиграть титул. К тому же Даниэль побил Энтони. В таком случае между Джошуа и Паркером получился бы еще более масштабный бой.

Паркер является фаворитом, потому что у него несколько хороших побед подряд. Поэтому я считаю его фаворитом, если бы их бой состоялся прямо сейчас", - приводит слова Хана DAZN.

В 2018 году Джошуа единогласным решением судей победил Паркера.

Ранее Хирн оценил возможность боя Джошуа против Баколе.

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