"Вау, удачи". Турки отреагировал на возможное место реванша Усика и Дюбуа
Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх высказался про второй бой чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2).
Функционер отреагировал на то, что реванш может пройти на Уэмбли.
"Вау, удачи", – написал Аль аш-Шейх.
wow, good luck— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 12, 2025
В августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
В мае 2024 года Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинец перед реваншем с британцем отказался от титула IBF, который перешел Дюбуа.
Ранее сообщалось, что Богачук может получить в соперники российского чемпиона IBF.
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