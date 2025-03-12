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"Вау, удачи". Турки отреагировал на возможное место реванша Усика и Дюбуа

Функционер удивился, что поединок может пройти не в Саудовской Аравии.
Сегодня, 18:10
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх высказался про второй бой чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2).

Функционер отреагировал на то, что реванш может пройти на Уэмбли.

"Вау, удачи", – написал Аль аш-Шейх.

В августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

В мае 2024 года Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинец перед реваншем с британцем отказался от титула IBF, который перешел Дюбуа.

Ранее сообщалось, что Богачук может получить в соперники российского чемпиона IBF.

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