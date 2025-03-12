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Богачук может получить в соперники российского чемпиона IBF

Украинский боксер знает потенциального оппонента.
Сегодня, 17:28
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Том Леффлер, промоутер боксера первого среднего веса Сергея Богачука (24-2, 23 KO), заявил о желании организовать бой украинца против российского чемпиона IBF Бахрама Муртазалиева (23-0, 17 КО).

По словам функционера, его клиент подтвердил готовность выйти в ринг с обладателем пояса.

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"Это тот бой, который нужно сделать. Я уже говорил с людьми Бахрама. Они хотят драться с Богачуком, а Богачук готов драться с Бахрамом. Без вопросов. На этом бою написано: "Бой года".

Богачук не боится драться с кем угодно в своем весе. Я не знаю ни одного другого бойца, который бы выиграл титул, а затем провел свою первую защиту титула против Вирджила Ортиса.

Мы уважаем Вирджила, но Богачук доказал, что у него нет проблем с боями с Вирджилом, Мадримовым, Бахрамом. Это огромный бой, Богачук и Бахрам, за титул чемпиона IBF. Фундора, мы должны были драться с ним. Это тоже потрясающий бой. Для Богачука есть так много замечательных боев. Он сейчас в очень хорошей позиции", - приводит слова промоутера The Ring.

Богачук свой последний бой провел в декабре 2024 года, когда победил Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом.

Муртазалиев в последнем бою в октябре прошлого года победил Тима Цзю техническим нокаутом в третьем раунде.

Напомним, президент WBC подобрал соперника для Фьюри на случай возобновления карьеры.

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