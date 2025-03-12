Денис Беринчик перенес операцию на носу

Бывший чемпион мира Денис Беринчик (19-1, 9 КО) рассказал, что перенес операцию.

Украинский боксер травмировал нос в своем последнем поединке.

"Сделали перегородку, нос. Потому что с последнего поединка я его немного сломал. Всем силы, всем бокса. Лучше бокса – только бокс".

В предыдущем бою Денис потерпел поражение от чемпиона WBO в легком весе Кейшона Дэвиса (13-0, 9 КО).

В третьем раунде украинский боксер впервые оказался в нокдауне. В четвертом раунде Кейшон победил нокаутом.

Ранее сообщалось, что Богачук может получить в соперники российского чемпиона IBF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!