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Бывший соперник Фьюри и Джошуа хотел завершить карьеру после поражения от Чисоры

Валлин был близок к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь.
Сегодня, 22:20
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский боксер Отто Валлин (26-3, 14 KO) мог завершить карьеру.

Как сообщает Boxing Scene, спортсмен рассмаривал такой вариант после поражения от британского бойца супертяжелого веса Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).

Через время Валлин решил, что будет продолжать профессиональную карьеру.

"Я собираюсь превратить это в нечто лучшее".

Чисора победил шведа единогласным решением судей.

За свою карьеру Валлин также проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Богачук может получить в соперники российского чемпиона IBF.

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