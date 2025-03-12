Бывший соперник Фьюри и Джошуа хотел завершить карьеру после поражения от Чисоры
Валлин был близок к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь.
Шведский боксер Отто Валлин (26-3, 14 KO) мог завершить карьеру.
Как сообщает Boxing Scene, спортсмен рассмаривал такой вариант после поражения от британского бойца супертяжелого веса Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).
Через время Валлин решил, что будет продолжать профессиональную карьеру.
"Я собираюсь превратить это в нечто лучшее".
Чисора победил шведа единогласным решением судей.
За свою карьеру Валлин также проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Богачук может получить в соперники российского чемпиона IBF.
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