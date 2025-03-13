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"Он без колебаний принял бой": Иноуэ расхвалил своего следующего соперника

Японец проведет защиту своих поясов.
Сегодня, 16:32
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором более легком весе Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) поделился ожиданиями от боя с Рамоном Карденасом (26-1, 14 КО).

Японский боксер похвалил американца и поблагодарил его за то, что сразу согласился на поединок.

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"Я благодарен фанатам в Америке, которые следят за моей карьерой. Выступать на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе – это еще одно важное событие для меня, и я с нетерпением жду возможности устроить яркое шоу для всех зрителей.

Карденас – сильный соперник, которого я уважаю за то, что он без колебаний принял это сражение", - приводит слова Иноуэ 

Поединок состоится 4 мая. Для Наоя это будет первый бой в США с 2021 года.

Ранее сообщалось, что WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера.

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