Раскрыта дата реванша Дэвис - Роуч
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис проведет второй поединок с Ламонтом Роучем.
Журналист Sports Illustrated Крис Манникс сообщил, что реванш может состояться летом.
Американские боксеры проведут бой 21 июня в Лас-Вегасе.
"Источники сообщили, что реванша "Танка" с Роучем может состояться 21 июня в Лас-Вегасе. Обе стороны готовы его провести", - написал Манникс.
A Tank-Roach rematch could happen as early as June 21st in Las Vegas, sources told @SInow. Both sides now committed to running it back. https://t.co/1teq6fnZ6w— Chris Mannix (@SIChrisMannix) March 16, 2025
Отметим, что 1 марта Дэвис и Роуч не смогли выявить победителя, сведя бой вничью.
Ранее сообщалось, что Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента.
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