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Раскрыта дата реванша Дэвис - Роуч

Американцы выйдут в ринг летом.
Сегодня, 14:24
Джервонта Дэвиса и Ламонта Роуч / Getty Images
Джервонта Дэвиса и Ламонта Роуч / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис проведет второй поединок с Ламонтом Роучем.

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс сообщил, что реванш  может состояться летом.

Американские боксеры проведут бой 21 июня в Лас-Вегасе.

"Источники сообщили, что реванша "Танка" с Роучем может состояться 21 июня в Лас-Вегасе. Обе стороны готовы его провести", - написал Манникс.

Отметим, что 1 марта Дэвис и Роуч не смогли выявить победителя, сведя бой вничью.

Ранее сообщалось, что Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента.

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