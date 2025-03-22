Майк Тайсон отреагировал на смерть Формана

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал смерть Джорджа Формана.

Легендарный американец выразил соболезнования родным легендарного боксера и отметил его вклад в развитие бокса.

"Соболезнования семье Джорджа Формана. Его вклад в бокс и не только никогда не будет забыт", - написал Тайсон.

Ранее Владимир Кличко отреагировал на смерть Формана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!