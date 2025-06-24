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Ломаченко нашел разные виды украинцев, отвечая на упреки за замалчивание российской агрессии

Боксера раскритиковали за привычное игнорирование реальности - Василий ответил странно.
Сегодня, 22:15       Автор: Игорь Мищук
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко в очередной раз оскандалился своей упрямой позицией по поводу замалчивания российской агрессии против Украины.

Накануне россияне нанесли удар по родному городу боксера Белгород-Днестровскому, вследствие чего была разрушена школа, в которой учился спортсмен. Также в результате обстрела погибли три человека, еще 14 пострадали, среди которых двое детей.

Ломаченко на своей странице в Facebook отреагировал на российский удар, сделав это в привычном осторожном тоне без уточнения, кто за это ответственен и кто запустил ракеты.

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"Сегодня трагичный день для всех Аккермацев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь!

Школа которую закончил,в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетам! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья поправиться раненым! Мир Всем", - написал экс-боксер.

Этот пост спортсмена прокомментировал шоумен и волонтер Сергей Притула, раскритиковав Ломаченко за очередное замалчивание российской агрессии.

"Жалкий трус! Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что русские убивают твоих земляков?

По благословению твоего всратого патриарха кирила! Который такой же черт, как ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?" - написал Притула.

Ломаченко ответил на критику, решив заявить, что в его понимании существуют какие-то "разные" украинцы.

"Бессовестный человек! Действительно, мы с вами разные украинцы", - написал Ломаченко.

Напомним, ранее Александр Усик высказался о завершении карьеры Ломаченко и отключил комментарии под этим постом в Instagram.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко война с россией

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