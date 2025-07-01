Титульный бой Хэйни в третьем для него дивизионе анонсирован

Бывший обладатель поясов в двух категориях встретится с чемпионом полусреднего веса.

Экс-абсолют легкого веса и бывший обладатель пояса в первом полусреднем весе Девин Хэйни (32-0, 15 КО) поборется за титул в третьем для себя дивизионе.

Американский боксер встретится в ринге с чемпионом мира по версии WBO в полусредней весовой категории Брайаном Норманом (28-0, 22 КО).

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Будущий поединок анонсировал организатор глава Генерального управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Бой должен состояться в ноябре этого года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"В ноябре в Эр-Рияде Брайан Норман будет защищать свой титул в полусреднем весе против Девина Хэйни в рамках Riyadh Season. Впереди еще больше захватывающих сюрпризов", - написал Аль аш-Шейх в сети Х.

Норман в своем недавнем последнем бою успешно защитил титул, одержав победу нокаутом в пятом раунде над Дзином Сасаки.

Хэйни предыдущий поединок провел в начале мая этого года, одолев единогласным решением судей Хосе Рамиреса.

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