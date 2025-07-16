Усик - Дюбуа: когда и где состоится бой

ISPORT.ua рассказывает о дате и месте проведения поединка за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге в реванше с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

На кону будущего противостояния будет стоять звание бесспорного чемпиона в хэвивейте, которое украинский боксер может завоевать во второй раз в этом дивизионе и в третий раз в карьере в целом - после статуса абсолюта в крузервейте.

Партнер проекта - новый лицензированный букмекер betking, выступающий официальным спонсором трансляции реванша Усик - Дюбуа на MEGOGO.

Когда и где состоится бой Усик - Дюбуа

Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа запланирован на субботу, 19 июля, и состоится на легендарной арене Уэмбли в столице Англии Лондоне.

За несколько дней до боксерского шоу промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен сообщил, что на реванш с украинцем было продано уже более 90 тысяч билетов и на поединке ожидается аншлаг.

На этом стадионе Дюбуа дрался с Энтони Джошуа в своем предыдущем поединке, успешно проведя дебютную защиту титула IBF, который ему достался после того, как пояс оставил вакантным Усик из-за обязательств по реваншу с Тайсоном Фьюри.

Будущий вечер бокса в Лондоне начнется в 19:00 по киевскому времени, а главный бой Усик - Дюбуа состоится около 23:30 по Киеву.

Также известен андеркард вечера бокса:

Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) - Кевин Лерена (31-3, 15 KO)

Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе

Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) - Соломон Дэкрес (9-1, 3 KO)

Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) - Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO)

Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе

Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе Лаша Гурули (1-0, 0 КО) - Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО)

Адам Хамед (5-0, 3 КО) - Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО)

Первый бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Украинский боксер одержал досрочную победу в девятом раунде, а поединок также ознаменовался скандальным ударом от британца ниже пояса в пятой трехминутке, легитимность которого его команда безуспешно пыталась доказать после боя.

С тех пор Усик побывал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, одолев Тайсона Фьюри и объединив четыре титула, а также защитил три основных пояса в реванше с "Цыганским королем".

Дюбуа за это время провел три боя, завершив все досрочными победами. Британец одолел Джаррелла Миллера, завоевал временный пояс IBF в поединке с Филипом Хрговичем и защитил титул организации против Энтони Джошуа после отказа от пояса Усика и повышения до статуса полноценного чемпиона.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!