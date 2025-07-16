Усик - Дюбуа: когда и где состоится бой
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге в реванше с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).
На кону будущего противостояния будет стоять звание бесспорного чемпиона в хэвивейте, которое украинский боксер может завоевать во второй раз в этом дивизионе и в третий раз в карьере в целом - после статуса абсолюта в крузервейте.
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Когда и где состоится бой Усик - Дюбуа
Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа запланирован на субботу, 19 июля, и состоится на легендарной арене Уэмбли в столице Англии Лондоне.
За несколько дней до боксерского шоу промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен сообщил, что на реванш с украинцем было продано уже более 90 тысяч билетов и на поединке ожидается аншлаг.
На этом стадионе Дюбуа дрался с Энтони Джошуа в своем предыдущем поединке, успешно проведя дебютную защиту титула IBF, который ему достался после того, как пояс оставил вакантным Усик из-за обязательств по реваншу с Тайсоном Фьюри.
Будущий вечер бокса в Лондоне начнется в 19:00 по киевскому времени, а главный бой Усик - Дюбуа состоится около 23:30 по Киеву.
Также известен андеркард вечера бокса:
- Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) - Кевин Лерена (31-3, 15 KO)
Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе
- Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) - Соломон Дэкрес (9-1, 3 KO)
- Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) - Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO)
Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе
- Лаша Гурули (1-0, 0 КО) - Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО)
- Адам Хамед (5-0, 3 КО) - Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО)
Первый бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Украинский боксер одержал досрочную победу в девятом раунде, а поединок также ознаменовался скандальным ударом от британца ниже пояса в пятой трехминутке, легитимность которого его команда безуспешно пыталась доказать после боя.
С тех пор Усик побывал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, одолев Тайсона Фьюри и объединив четыре титула, а также защитил три основных пояса в реванше с "Цыганским королем".
Дюбуа за это время провел три боя, завершив все досрочными победами. Британец одолел Джаррелла Миллера, завоевал временный пояс IBF в поединке с Филипом Хрговичем и защитил титул организации против Энтони Джошуа после отказа от пояса Усика и повышения до статуса полноценного чемпиона.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.
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