Усик прибыл на Уэмбли для боя с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик сегодня встретится в ринге в объединительном поединке с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа.

Бой за звание абсолюта дивизиона состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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Украинский боксер уже прибыл на легендарную арену в столице Англии для проведения будущего поединка.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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