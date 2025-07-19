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Промоутер ответил, есть ли пункт о реванше в контракте Усика и Дюбуа

Фрэнк Уоррен раскрыл детали соглашения на второй бой украинца и британца.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя пояса IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о вероятности трилогии с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком, с которым его подопечный 19 июля проведет второй бой.

Представитель британского боксера заявил, что в контракте на поединок для украинца предусмотрена возможность потребовать реванш в случае поражения.

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"Все зависит от того, что произойдет сегодня вечером. У Усика есть право снова подраться с Дюбуа, если победит Даниэль. Так что он может этого потребовать. Все зависит от того, как закончится бой", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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