Промоутер ответил, есть ли пункт о реванше в контракте Усика и Дюбуа

Фрэнк Уоррен раскрыл детали соглашения на второй бой украинца и британца.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя пояса IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о вероятности трилогии с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком, с которым его подопечный 19 июля проведет второй бой.

Представитель британского боксера заявил, что в контракте на поединок для украинца предусмотрена возможность потребовать реванш в случае поражения.

Читай также: Усик показал рекордный вес перед реваншем с Дюбуа

"Все зависит от того, что произойдет сегодня вечером. У Усика есть право снова подраться с Дюбуа, если победит Даниэль. Так что он может этого потребовать. Все зависит от того, как закончится бой", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!