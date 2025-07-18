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Усик показал рекордный вес перед реваншем с Дюбуа

Британец все равно оказался тяжелее.
Вчера, 23:10       Автор: Андрей Безуглый
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик и Данэль Дюбуа прошли церемонию взвешивания перед матчем-реваншем.

По результатам взвешивания оказалось, что британец тяжелее украинца почти на восемь килограмм.

При этом Усик показал рекордный для себя вес в 103.1 кг. Дюбуа соответственно  110.5 кг .

Напомним, что поединок Александр Усик - Даниэль Дюбуа состоится 19 июля на Уэмбли.

Анонс грядущего поединка доступен на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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