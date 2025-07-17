Усик - Дюбуа: анонс боя за звание абсолютного чемпиона

ISPORT.ua рассказывает все самое главное о поединке украинца и британца за титул бесспорного чемпиона супертяжелого веса.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вскоре встретится в ринге в реванше с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), чтобы определить абсолюта дивизиона.

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Первый бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Украинский боксер тогда одержал досрочную победу в девятом раунде, защитив принадлежащие ему титулы WBA, WBO и IBF. Поединок также ознаменовался скандальным ударом от Дюбуа ниже пояса в пятой трехминутке, который вызвал множество споров. После боя команда британца пробовала обжаловать неправомерность удара, обвиняя украинца в манипуляции, и безуспешно пыталась доказать легитимность действий своего боксера.

После того боя Усик впервые стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, победив в мае 2024 года Тайсона Фьюри и объединив четыре основных титула. Позже он был вынужден освободить пояс IBF в связи с обязательством провести с британцем реванш, в котором успешно защитил титулы, которыми владеет ныне - WBC, WBA и WBO.

Дюбуа с тех пор провел три боя, одержав во всех досрочные победы. Британский боксер одолел Джаррелла Миллера, стал обладателем временного титула IBF после успешного поединка с Филипом Хрговичем, был повышен до полноценного чемпиона после отказа Усика от пояса организации и защитил титул против Энтони Джошуа.

Где и когда состоится бой

Реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа запланирован на субботу, 19 июля, и станет главным событием боксерского шоу на легендарной арене Уэмбли в столице Англии Лондоне.

Перед боем промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил, что на вечер бокса было продано уже более 90 тысяч билетов и на поединке ожидается аншлаг.

Также стало известно, что гонорары обоих боксеров за поединок станут рекордными в карьере. Общий призовой фонд объединительного поединка составит 203,5 миллиона долларов. От этой суммы Усику достанется 65% - около 132,28 миллиона долларов, тогда как Дюбуа получит 35% - около 71,22 миллиона долларов. Это будут гарантированные суммы выплат, на которые не повлияют результат боя и количество продаж платных трансляций.

Вечер бокса в Лондоне начнется в 19:00 по киевскому времени, а главный бой Усик - Дюбуа состоится около 23:30 по Киеву.

Полный кард боксерского шоу Усик - Дюбуа 2:

Александр Усик (23-0, 14 KO) - Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе

Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) - Кевин Лерена (31-3, 15 KO)

Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе

Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) - Соломон Дэкрес (9-1, 3 KO)

Рейтинговый бой в супертяжелом весе

Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) - Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO)

Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе

Лаша Гурули (1-0, 0 КО) - Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО)

Рейтинговый бой в первом полусреднем весе

Адам Хамед (5-0, 3 КО) - Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО)

Рейтинговый бой в первом полусреднем весе

Рекорд Усика и Дюбуа

Непобежденный украинский боксер за свою профессиональную карьеру провел 23 боя, в 14 из которых одержал досрочные победы. Усик уже покорил два дивизиона, став абсолютным чемпионом в тяжелой и супертяжелой весовых категориях, а теперь снова может повторить это наивысшее достижение в хэвивейте.

В послужном списке Дюбуа значится 24 поединка, 21 из которых он завершил досрочными победами. Однако также британец в своем карьере потерпел два поражения - в 2020 году от соотечественника Джо Джойса и уже упомянутое от Усика.

Где смотреть бой Усик - Дюбуа

В Украине поединок Усика с Дюбуа в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO, благодаря которому можно будет смотреть онлайн-трансляцию всех событий на ринге. Главный поединок и весь андеркард вечера бокса будет доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Также транслятором события является стриминговый сервис DAZN. Для просмотра боксерского шоу нужно иметь подписку на сервис и оплатить PPV.

Кроме того, на ISPORT также будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа.

Слова Усика и Дюбуа перед реваншем

Усик отдал должное своему будущему оппоненту, но не исключает, что если представится возможность, он может повторить свою досрочную победу.

Даниэль - молодой парень, опасный всегда. Потому что этот парень имеет хороший удар и хорошие боксерские навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к этому бою.

Слушайте, я всегда готовлюсь к 12 раундам, мы с тренером, с командой. Но если будет шанс, я остановлю его. Верю ли, что я сделаю это? Да, конечно.

Дюбуа перед реваншем заявил о своей полной готовности к противостоянию и выразил уверенность, что в этот раз ему будет по силам справиться с соперником, отметив, что его время пришло.

На этот раз я дам Усику настоящий бой. У нас есть план на поединок. Мы его обсудили и готовы выполнить. Я думаю, мы все предусмотрели. Мы покажем результат.

Я знаю себя, я знаю, что в первом бою я не был на сто процентов готов. Я думаю о совершенно другом бое, совершенно другом, новом проекте. Я пытаюсь не оглядываться назад, потому что по жизни мы идем вперед. Я человек будущего.

Я должен сделать так, чтобы это была передача эстафеты. Я новый, свежий боец, я молодой лев, и это мое время.

Прогноз на реванш Усик - Дюбуа

В предстоящем поединке очевидное преимущество отдают Усику. По мнению экспертов, украинский чемпион должен снова одолеть своего британского соперника и во второй раз стать абсолютом супертяжелого дивизиона.

Так, betking дает на победу Усика 1.31, а на успех Дюбуа - 3.41. Ничейный результат поединка оценивается в 26.00. Коэффициент на досрочную победу украинца составляет 1.94, а британца - 4.33. Итоговый успех украинского боксера по очкам оценивается в 2.42, а британского - в 7.00.

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