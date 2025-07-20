Залужный отреагировал на победу Усика над Дюбуа

Посол Украины в Великобритании и экс-глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный отреагировал на победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Залужный поздравил Усика с триумфом в своем Telegram-канале.

«Поздравляю Александра с уверенной победой. Победой, которая посвящена не только нашим воинам, но и всем нам».

Также Валерий Федорович использовал Александра как пример человека, который победил, потому что не имел другого варианта.

«Мы должны понять, что другого варианта, кроме как победить, у нас нет. Как не было его и у Александра. Поэтому он не только дрался, но и тяжело и упорно готовился. Готовился рассчитывать только на собственные силы. Знал, что ему нужно, и шел к этому.

А еще — думал о том, что есть те, кому еще тяжелее. И надеялся, что его Победа вдохновит всех нас. Спасибо, Казак, за урок и вдохновение", — написал Залужный.

На ISPORT доступны лучшие моменты боя Усика и Дюбуа.

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