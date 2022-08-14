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"Я здесь, чтобы стать кошмаром": Лопес - о дебютной победе в первом полусреднем весе

Американец уверенно победил мексиканского боксера.
14 августа, 09:25
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images
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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес добыл дебютную победу в рамках первого полусреднего дивизиона над Педро Кампой.

По словам американца, он намерен завоевать все титулы дивизиона, встретившись с лучшими.

"Я выступал в легком весе около девяти лет, и это убивало мое тело, потому что начал драться в этой весовой категории, будучи подростком. Дальше нам нужен Джош Тейлор. Мы хотим всех этих парней. Нам нужен Прогре. Нам нужен Зепеда. Нам нужны все пояса. Мы стремимся стать чемпионами в двух весовых категориях".

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Лопес также предложил вариант, в котором определится его следующий бой.

"Если Джош Тейлор слишком занят своей свадьбой, я готов побороться за пояс WBA, потому что Зепеда и Прогре подерутся за титул WBC. Пусть будет так. Я заберу все у этих парней. Я здесь, чтобы стать их кошмаром", - приводит слова Лопеса ESPN.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Лопес - Кампа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Теофимо Лопес педро кампа
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