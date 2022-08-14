Лопес - Кампа: видео лучших моментов боя

В ночь с субботы на воскресенье на арене Resorts World в Лас-Вегасе, штат Невада (США) завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в котором главным событием стал бой бывшего абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Теофимо Лопеса и мексиканца Педро Кампы.

Лопес провел свой дебютный поединок в дивизионе, в котором он добыл победу.

Мексиканец захватил инициативу, однако создать реальных проблем Лопесу не сумел. Американец же, отработав большую часть боя вторым номером, нанес сильный удар в седьмом раунде, который и отправил Кампу в нокдаун. Теофимо сразу же принялся добивать соперника, а рефери остановил поединок, присудив победу Лопесу техническим нокаутом.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Лопес - Кампа:

Источник: MEGOGO