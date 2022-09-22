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Боб Арум: Страсть Канело к гольфу является проблемой

Мексиканец может поплатиться карьерой из-за своего увлечения.
Сегодня, 14:50
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images
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Известный промоутер Боб Арум назвал причину, по которой абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес слабо выступил в последних боях.

"Вы не можете готовиться к серьезному бою и играть в гольф каждый день после тренировок. Это убивает ноги и все такое.

Канело прекрасный парень. Лично мне он нравится, но его страсть к гольфу является проблемой. Это влияет на его выступления.

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Многие могут со мной не согласиться и сказать, что он просто прыгает между весовыми категориями, но я сомневаюсь, что это так. Ему просто надо перестать играть в гольф после тренировочного лагеря", – заявил Арум в интервью Boxing Scene.

Напомним, 17 сентября в Лас-Вегасе Канело победил в третьем бою Геннадия Головкина единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс канело Боб Арум
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