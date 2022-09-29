Уайлдер оценил шансы на проведения боя с Руисом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о возможном поединке с мексиканцем Энди Руисом-младшим.

По словам американца, он готов выйти в ринг с Руисом, если победит в предстоящем бою финна Роберта Хелениуса.

"Мы можем говорить о вещах, которые являются реальными. 15-го октября я должен решить все дела в Бруклине, а после этого уже говорить о будущем.

Как только я все решу в предстоящем бою, то буду готов заняться следующими делами. Могу сказать точно, что с нетерпением жду боя с Энди Руисом. После того, как наша сделка будет закрыта, я покажу Энди некоторые вещи, о которых он даже не знал. Я открою ему новый мир", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, американец следующий бой проведет 15-го октября против Роберта Хелениуса.

Ранее сообщалось, что Фьюри отреагировал на желание Уайлдера провести с ним четвертый бой.