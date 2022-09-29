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Фьюри отреагировал на желание Уайлдера провести с ним четвертый бой

Британец не отказался от потенциального поединка.
Сегодня, 08:35
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер / Getty Images
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал желание Деонтея Уайлдера устроить с ним четвертый бой.

Американец анонсировал четвертый поединок с британцем, ведь уверен, что сможет вернуться в топы дивизиона.

Фьюри в Instagram-stories опубликовал пост, в котором выразил уверенность в своем доминировании.

"Парень стремится, чтобы ему еще раз надрали задницу", - написал Фьюри.

 

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Напомним, что Фьюри и Уайлдер трижды встречались в ринге. Первый поединок закончился ничьей, а в двух следующих одержал досрочные победы Тайсон.

Отметим, что американец следующий бой проведет 15-го октября против финна Роберта Хелениуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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