Фьюри отреагировал на желание Уайлдера провести с ним четвертый бой

Британец не отказался от потенциального поединка.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал желание Деонтея Уайлдера устроить с ним четвертый бой.

Американец анонсировал четвертый поединок с британцем, ведь уверен, что сможет вернуться в топы дивизиона.

Фьюри в Instagram-stories опубликовал пост, в котором выразил уверенность в своем доминировании.

"Парень стремится, чтобы ему еще раз надрали задницу", - написал Фьюри.

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Напомним, что Фьюри и Уайлдер трижды встречались в ринге. Первый поединок закончился ничьей, а в двух следующих одержал досрочные победы Тайсон.

Отметим, что американец следующий бой проведет 15-го октября против финна Роберта Хелениуса.