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Уайлдер анонсировал четвертый бой с Фьюри

Американец сосредоточен на том, чтобы достичь успеха в дивизионе.
Сегодня, 13:35
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер / Getty Images
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о том, что проведет четвертый поединок с чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

По словам американского боксера, их пути рано или поздно вновь пересекутся.

"Я пойду за Фьюри. В этом нет сомнений. Пока мы оба в этом бизнесе, наш четвертый бой неизбежен. Если только он или я этого не захотим".

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"Кто знает, возможно, Фьюри не разрешат участвовать в поединке со мной, потому что с ним сейчас много чего происходит. Я не хочу все это обсуждать, потому что это не мое дело. Если Фьюри в деле и все благополучно складывается, то, конечно, я буду с ним драться", - приводит слова Уайлдера Daily Mail.

Напомним, что Фьюри и Уайлдер трижды встречались в ринге. Первый поединок закончился ничьей, а в двух следующих одержал досрочные победы Тайсон.

Отметим, что американец следующий бой проведет 15-го октября против финна Роберта Хелениуса.

Ранее стало известно, с кем Усик хочет провести бой, если Фьюри откажется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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