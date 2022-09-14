Уайлдер: Определенно хочу, чтобы бой с Джошуа состоялся

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением об Энтони Джошуа.

Американский боксер заявил, что не считает британца настоящим бойцом, и выразил готовность встретиться с ним в ринге.

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"Промоутеры сделали Энтони Джошуа. Они создали его. Мы рождены бойцами, а не созданы. Даже на Олимпийских играх ему подарили медаль. Для него купили много титулов. Его продвигали и готовили к определенным моментам, но он оказался неготовым.

Я хочу и могу драться с любым соперником. Я все еще хочу надрать ему задницу. Я не собираюсь идти против фанатов, потому что они хотят этот бой. Я определенно хочу, чтобы он состоялся. Тогда мы и проверим, настоящий ли он", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа принял вызов обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и согласился на проведение боя в декабре.