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Уайлдер сообщил, когда завершит карьеру

Американец имеет четкий план на свое будущее.
Сегодня, 09:25
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о своей профессиональной карьере.

По словам 36-летнего боксера, он планирует выступать еще на протяжении нескольких лет.

"У меня есть желание выступать еще три года. Я буду драться до 40 лет, и нам не нужно рассуждать о Деонтее Уайлдере. Нам не нужно предполагать. Сейчас вы слышите об этом из первых уст, потому что многие СМИ предпочитают быть первыми, а не точными, особенно если дело касается меня".

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"Сейчас вы слышите об этом от меня. Знаете, я хочу выступать еще три года, до того как мне исполнится 41. И затем я завяжу с этим. Я желаю заниматься другими вещами, которые наметил для себя. Я хочу наслаждаться остатком своей жизни с детьми и создавать богатство для этого поколения", - приводит слова Уайледра Boxing Scene.

Напомним, американец следующий бой проведет 15-го октября против Роберта Хелениуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Деонтей Уайлдер
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