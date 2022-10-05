Уайлдер сообщил, когда завершит карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о своей профессиональной карьере.

По словам 36-летнего боксера, он планирует выступать еще на протяжении нескольких лет.

"У меня есть желание выступать еще три года. Я буду драться до 40 лет, и нам не нужно рассуждать о Деонтее Уайлдере. Нам не нужно предполагать. Сейчас вы слышите об этом из первых уст, потому что многие СМИ предпочитают быть первыми, а не точными, особенно если дело касается меня".

Читай также: Фьюри отреагировал на желание Уайлдера провести с ним четвертый бой

"Сейчас вы слышите об этом от меня. Знаете, я хочу выступать еще три года, до того как мне исполнится 41. И затем я завяжу с этим. Я желаю заниматься другими вещами, которые наметил для себя. Я хочу наслаждаться остатком своей жизни с детьми и создавать богатство для этого поколения", - приводит слова Уайледра Boxing Scene.

Напомним, американец следующий бой проведет 15-го октября против Роберта Хелениуса.