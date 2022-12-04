Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео
Британский боксер одержал победу техническим нокаутом. Лучшие моменты боя Тайсон Фьюри - Дерек Чисора.
В английском Лондоне состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
Третий бой мало чем отличался от двух предыдущих между этими боксерами и Фьюри снова победил.
Видеообзор боя Фьюри - Чисора
Все судьи на момент остановки поединка отдавали победу чемпиону, доминировавшему на протяжении всего боя.
После завершения Фьюри вызвал на ринг Александра Усика и начал его оскорблять, на что украинец отреагировал очень сдержанно.