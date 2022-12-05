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Кличко: Холодная и темная не зима, а душа дьявольской России

Владимир отреагировал на очередной обстрел энергитической инфраструктуры.
Сегодня, 19:04
Владимир Кличко
Владимир Кличко

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко высказался об очередной попытке обстрелять энергитеческую инфраструктуру Украины, которую совершила РФ.

"Это не зима темная и холодная. Это нынешняя душа дьявольской России", - написал Кличко в своем аккаунте в соц.сети Twitter.

Cтоит отметить, что РФ сегодня, 5 декабря, попыталась обстрелять энергетические объекты во всей Украине. Силами ПВО было сбито более 60 из около 70 ракет.


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