"Мы просто ждем": Джервонта Дэвис оценил возможность проведения боя с Райаном Гарсией

Регулярный чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис рассказал, состоится ли поединок против Райана Гарсии.

Американский боксер выразил готовность провести бой, но пока ждет, что ответит его соотечественник.

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"Если бы все зависело от меня, то Райан был бы определенно следующий. У нас есть все для этого боя, надеюсь, вы понимаете, о чем я? Думаю, мы идем в правильном направлении.

Сейчас мы просто ждем, когда Райан примет решение. Давайте сделаем эту работу. Я не хочу говорить слишком много об этом, потому что мы должны подраться, но работа еще не сделана", - приводит слова Дэвиса Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что бой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией может состояться 15 апреля в Лас-Вегасе.