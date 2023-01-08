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Джервонта Дэвис одолел Эктора Луиса Гарсию, вынудив соперника отказаться от продолжения боя

Оппонент регулярного чемпиона WBA не смог выйти на девятый раунд.
Сегодня, 08:54
Джервонта Дэвис победил Эктора Луиса Гарсию / Getty Images
Джервонта Дэвис победил Эктора Луиса Гарсию / Getty Images

В ночь с 7 на 8 января на Capital One Arena в Вашингтоне состоялось боксерское шоу, главным событием которого стал бой между регулярным чемпионом по версии WBA в легком весе американецем Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO) и доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-1, 10 KO).

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Старт поединка соперники провели в неспешном темпе и начали действовать более активно только с третьего раунда. Во второй трехминутке доминиканский боксер получил предупреждение от рефери за удар ниже пояса.

Дэвис пытался сблизиться с оппонентом, но тот довольно успешно держал его на расстоянии джебом. Тем не менее после середины противостояния американец начал наращивать преимущество, но и его соперник не боялся идти в размен.

Источник: Getty Images

Бой неожиданно был приостановлен в восьмом раунде из-за болельщиков, которые устроили драку в зале.

После возобновления поединка под конец этой трехминутки Дэвису удалось нанести несколько хороших ударов и потрясти оппонента левым боковым. Доминиканца спас от нокаута гонг.

Источник: Getty Images

Все же в перерыве Гарсия отказался выходить на девятый раунд. В итоге Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом.

Источник: Getty Images

Напомним, что в андеркарде этого боя Карен Чухаджян потерпел поражение единогласным решением судей от Джарона Энниса в поединке за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Джервонта Дэвис

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Джервонта Дэвис одолел Эктора Луиса Гарсию, вынудив соперника отказаться от продолжения боя
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