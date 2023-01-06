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Джервонта Дэвис в странном состоянии вышел на битву взглядов с Эктором Луисом Гарсией

Американский боксер удивил своим неадекватным поведением.
Сегодня, 13:58
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис в своем ближайшем поединке встретится с доминиканцем Эктором Луисом Гарсией.

Бой состоится в ночь на 8 января на Capital One Arena в Вашингтоне, США.

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Накануне поединка состоялась традиционная дуэль взглядов, на которую Дэвис вышел в довольно подозрительном состоянии. Американский боксер неадекватно двигался, начал толкать соперника и проявлял странные эмоции.

Напомним, недавно Джервонта Дэвис был задержан полицией по обвинению в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии, но позже вышел из-под стражи под залог.

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