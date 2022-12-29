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"Он собирается меня убить": Раскрыты подробности инцидента, из-за которого арестовали Джервонту Дэвиса

Опубликована запись звонка жертвы нападения американского боксера в службу спасения.
Сегодня, 16:40
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

СМИ распространили подробности инцидента с участием регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, после которого он оказался за решеткой.

Накануне американский боксер был задержан полицией в городе Паркленд, штат Флорида по обвинению в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии.

Как сообщает TMZ Sports со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Дэвис умышленно ударил женщину, предположительно свою девушку, сжатой ладонью, вследствие чего у нее образовалась ссадина на внутренней стороне верхней губы. После конфликта она смогла самостоятельно выйти из дома.

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Кроме того, была опубликована запись звонка жертвы в службу спасения 911.

"Мне нужна помощь, пожалуйста! Я пытаюсь попасть домой. В моей машине ребенок, и он напал на меня перед ребенком. А теперь он портит мои шины! Пожалуйста, помогите мне. Он собирается меня убить!" - заявила потерпевшая.

После звонок прервался, но женщина перезвонила и сказала: "Мне надо домой. Я сейчас в опасности!".

Отметим, что американский боксер вышел из-под стражи под залог.

После инцидента Джервонта Дэвис отрицал, что поднимал руку на свою девушку или ребенка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис

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