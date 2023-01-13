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Чухаджян начал сотрудничество с немецкой промоутерской компанией

Новый промоутер боксера также ведет дела Выхриста и Шевадзуцкого.
Сегодня, 19:53
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian

Украинский боксер полусредней весовой категории Карен Чухаджян (21-2, 11 КО) подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ECBoxing.

Теперь представлять интересы 26-летнего боксера будет промоутер Эрол Джейлан, который также ведет дела украинских бойцов супертяжелого веса Виктора Выхриста и Игоря Шевадзуцкого, сообщает Luckypunch.

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Компания Faecher Sportmanagement, с которой ранее работал Чухаджян, перестала функционировать в прошлом году.

Напомним, что в своем последнем бою, на кону которого стоял титул временного чемпиона по версии IBF, Карен Чухаджян потерпел поражение от Джарона Энниса единогласным решением судей, не взяв ни одного раунда (трижды по 108-120).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян

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