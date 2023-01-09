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Чухаджян сделал заявление после разгромного поражения от Энниса

Украинец подвел итоги титульного поединка.
Сегодня, 09:25
Карен Чухаджян / Getty Images
Карен Чухаджян / Getty Images

В ночь с 7 на 8 января на Capital One Arena в Вашингтоне прошло боксерское шоу, где в андеркарде состоялся бой между украинским боксером Кареном Чухаджяном (21-2-0, 11 KO) и непобежденным американским полусредневесом Джароном Эннисом (30-0-0, 27 KO). 

Победителем противостояния стал американец, который выиграл единогласным решением судей - 120:108, 120:108, 120:108. Эннису удалось выиграть титул временного чемпиона по версии IBF.

После поединка украинский боксер выступил с заявлением, которое опубликовал в Instagram. По словам Чухаджяна, он не сделал того, чтобы претендовать на победу.

"Всем привет! В этот раз поражение. Никаких оправданий у меня нет, я сделал недостаточно для того, чтобы мне подняли руку. Так или иначе, я очень благодарен Вячеславу Сенченко за тренерскую работу, Максу Михайлеву за то, что отстаивал мои интересы до конца.

Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня, простите, что подвел! Я получил неоценимый опыт, бой показал, что у нас есть еще много того, над чем нужно работать. Работа над ошибками будет сделана, и я вернусь сильнее" - написал Чухаджян в Instagram.

Напомним, что в главном поединке вечера Джервонта Дэвис одолел Эктора Луиса Гарсию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян

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