"Очень надеюсь": Хирн оценил вероятность проведения боя между Усиком и Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу объединительного боя в супертяжелом весе между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, он сомневается, что стороны успеют договориться, чтобы организовать поединок 29 апреля, но надеется, что это все же произойдет.

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"Я видел, как Фрэнк Уоррен оставил твит о том, что грядут большие новости. Возможно, этот бой состоится. Я не знаю. Я слышал лишь немного больше, чем вы. Ко мне дошли слухи, что они отправили контракты, которые не были отличными.

С точки зрения здравого смысла я бы сказал "нет", но здравый смысл не применим к Тайсону Фьюри. Раньше он уже доказывал, что я ошибаюсь. Я очень надеюсь, что этот поединок состоится", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что WBA установила дедлайн для согласования боя Усик - Фьюри, в противном случае украинский боксер будет драться с обязательным претендентом.