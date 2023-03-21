iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Очень надеюсь": Хирн оценил вероятность проведения боя между Усиком и Фьюри

Команды украинского и британского боксеров все еще продолжают вести переговоры.
Сегодня, 17:58
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу объединительного боя в супертяжелом весе между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, он сомневается, что стороны успеют договориться, чтобы организовать поединок 29 апреля, но надеется, что это все же произойдет.

Читай также: Промоутер Фьюри анонсировал грядущие важные новости

"Я видел, как Фрэнк Уоррен оставил твит о том, что грядут большие новости. Возможно, этот бой состоится. Я не знаю. Я слышал лишь немного больше, чем вы. Ко мне дошли слухи, что они отправили контракты, которые не были отличными.

С точки зрения здравого смысла я бы сказал "нет", но здравый смысл не применим к Тайсону Фьюри. Раньше он уже доказывал, что я ошибаюсь. Я очень надеюсь, что этот поединок состоится", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что WBA установила дедлайн для согласования боя Усик - Фьюри, в противном случае украинский боксер будет драться с обязательным претендентом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

Статьи по теме

"Большинство послали бы Фьюри": Хирн оценил распределение гонорара в бою с Усиком "Большинство послали бы Фьюри": Хирн оценил распределение гонорара в бою с Усиком
"Совсем не простой бой": Промоутер Джошуа оценил будущего соперника "Совсем не простой бой": Промоутер Джошуа оценил будущего соперника
Рэндл вписал себя в историю Никс, благодаря своей результативности Рэндл вписал себя в историю Никс, благодаря своей результативности
Марта Костюк: результаты матчей Марта Костюк: результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА18:40
Рэндл вписал себя в историю Никс, благодаря своей результативности
Бокс18:40
"Большинство послали бы Фьюри": Хирн оценил распределение гонорара в бою с Усиком
Теннис18:29
Марта Костюк: результаты матчей
Биатлон18:20
Украинские биатлонисты заработали 81 тысячу евро призовых по итогам Кубка мира-2022/23
Бокс17:58
"Очень надеюсь": Хирн оценил вероятность проведения боя между Усиком и Фьюри
Формула 117:51
Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена во время этапа в Саудовской Аравии
Украина17:32
Львов объявил о назначении нового главного тренера
Украина17:25
Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт
Евро-202417:00
Повторение финала, Украина на Уэмбли и ужасные флешбеки: что смотреть во время международной паузы
Формула 116:51
Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK