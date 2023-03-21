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"Большинство послали бы Фьюри": Хирн оценил распределение гонорара в бою с Усиком

Британский боксер должен получить 70 процентов заработанной за поединок суммы.
Сегодня, 18:40
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн оценил распределение гонорара в потенциальном поединке между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Глава компании Matchroom Boxing отметил, что для британского боксера уже является успехом то, что он получит 70 процентов суммы, но это стало возможным благодаря уступчивости украинца, который хочет, чтобы бой состоялся.

"Я считаю Фьюри фаворитом поединка, но Усик - ошеломляющий боец. Но я думаю, что размер сделает разницу. Хотя я уже говорил такое раньше.

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Фьюри - ходячее противоречие. Но он получил 70 на 30, он хорошо сработал. Но только эти 70 на 30 из-за Александра Усика. Большинство бойцов послали бы Фьюри к черту и сказали, что он издевается. А Усик говорит: "Если так нужно, значит, я приму".

Вы должны понять, что Тайсон Фьюри никогда за миллион лет не думал, что Александр Усик примет 70 на 30. Но когда он согласился, это, наверное, заставило его принять поединок. Так что нужно отдать должное Усику", - отметил Хирн в комментарии Seconds Out.

Ранее Эдди Хирн также оценил вероятность проведения объединительного боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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