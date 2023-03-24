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"Ждет тебя и хочет все пояса": Промоутер Хрговича обратился к Усику

Хорватский обязательный претендент готов подраться с украинцем.
Вчера, 23:25
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Калле Зауэрланд, со-промоутер обязательного претендента по линии IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, высказался о возможном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам менеджера, его подопечный готов встретиться в ринге с украинцем, поскольку ждал этой возможности.

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"Усик, Хргович ждет тебя, он хочет все пояса. Он не из тех, кто ходит вокруг да около. Филип давно ждал этой возможности.

Я не могу слишком много спекулировать, но мы знаем, что Филип Хргович является обязательным претендентом по линии IBF. Все зависит от руководящих органов, и мы лоббируем нашего парня. Я думаю, что многие люди хотят увидеть бой Хрговича с Усиком", - приводит слова Зауэрланд Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Александра Усика должен стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик филип хргович

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