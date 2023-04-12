iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"россия показывает свое мерзкое лицо": Кличко отреагировал на видео расправы над украинским воином

Легендарный боксер высказался о зверстве российских нелюдей.
Сегодня, 15:29
Владимир Кличко / instagram.com/klitschko
Владимир Кличко / instagram.com/klitschko

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал видео казни украинского военнопленного российскими захватчиками.

Легендарный украинский боксер назвал зверства рашистских нелюдей варварством.

Читай также: "Убийство мирных жителей - обычное дело для Путина": Кличко отреагировал на обстрел Украины россиянами

"Это видео с обезглавливанием - варварство. Как и для всех террористов, для россии важно не просто совершить преступление, а максимально распространить его.

Распространяя страх, россия показывает только свое мерзкое лицо. Мы давно победили страх, скоро победим российское варварство", - написал Кличко в своем Twitter.

Ранее Владимир Кличко резко отреагировал на возможный допуск к Олимпиаде представителей страны-террориста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко война с россией

Статьи по теме

На войне против россии погиб отец игрока Зари На войне против россии погиб отец игрока Зари
Ахметов подал иск на россию Ахметов подал иск на россию
Усик выставил на аукцион уникальные шорты ради сбора помощи для ВСУ Усик выставил на аукцион уникальные шорты ради сбора помощи для ВСУ
Поддержавший войну в Украине Берлускони борется с лейкемией Поддержавший войну в Украине Берлускони борется с лейкемией
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:36
Отбор на Paris Major 2023: Monte уступили Heroiс, Astralis одолели Spirit
Киберспорт18:32
Monte прервали свою победную серию, уступив Heroic
Европа18:28
Владелец Челси сделал прогноз на матч с Реалом
Теннис18:14
Элина Свитолина: результаты матчей
Европа17:56
Агент Цыганкова: Виктор ждал перехода в более статусный клуб
Формула 117:54
Штайнер: Формула 1 не должна менять правила только из-за доминации Ред Булл
НБА17:26
Хьюстон планирует провести переговоры с множеством тренеров
Европа16:59
Тренер Ювентуса анонсировал скорое возвращение Погба после травмы
Бокс16:37
"Выводит меня на Усика или Фьюри": Джойс оценил значимость ближайшего боя
Украина16:18
УПЛ: Шахтер одержал победу над Львовом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK