"россия показывает свое мерзкое лицо": Кличко отреагировал на видео расправы над украинским воином

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал видео казни украинского военнопленного российскими захватчиками.

Легендарный украинский боксер назвал зверства рашистских нелюдей варварством.

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"Это видео с обезглавливанием - варварство. Как и для всех террористов, для россии важно не просто совершить преступление, а максимально распространить его.

Распространяя страх, россия показывает только свое мерзкое лицо. Мы давно победили страх, скоро победим российское варварство", - написал Кличко в своем Twitter.

Ранее Владимир Кличко резко отреагировал на возможный допуск к Олимпиаде представителей страны-террориста.