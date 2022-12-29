"Убийство мирных жителей - обычное дело для Путина": Кличко отреагировал на обстрел Украины россиянами
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал очередной массированный ракетный обстрел украинских населенных пунктов, который российские захватчики устроили утром 29 декабря.
Об этом прославленный спортсмен написал в своем Twitter.
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"Этим утром Россия атаковала Украину более чем 120 крылатыми ракетами.
Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей - обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление", - написал Кличко.
This morning russia attacked Ukraine with more than 120 cruise missiles.— Klitschko (@Klitschko) December 29, 2022
Destroying infrastructure and killing civilians is routine for Putin.
It is a crime for the rest of humanity.#Ukraine #StandWithUkraine #FreeUkraine
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