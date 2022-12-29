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"Убийство мирных жителей - обычное дело для Путина": Кличко отреагировал на обстрел Украины россиянами

Легендарный украинский чемпион оценил преступные действия страны-террориста.
Сегодня, 15:42
Владимир Кличко / instagram.com/klitschko
Владимир Кличко / instagram.com/klitschko

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал очередной массированный ракетный обстрел украинских населенных пунктов, который российские захватчики устроили утром 29 декабря.

Об этом прославленный спортсмен написал в своем Twitter.

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"Этим утром Россия атаковала Украину более чем 120 крылатыми ракетами.

Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей - обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление", - написал Кличко.

Ранее Владимир Кличко осудил WBA за возвращение россиян и белорусов в рейтинги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко война с россией

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