"Убийство мирных жителей - обычное дело для Путина": Кличко отреагировал на обстрел Украины россиянами

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал очередной массированный ракетный обстрел украинских населенных пунктов, который российские захватчики устроили утром 29 декабря.

Об этом прославленный спортсмен написал в своем Twitter.

"Этим утром Россия атаковала Украину более чем 120 крылатыми ракетами.

Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей - обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление", - написал Кличко.

This morning russia attacked Ukraine with more than 120 cruise missiles.



Destroying infrastructure and killing civilians is routine for Putin.



It is a crime for the rest of humanity.#Ukraine #StandWithUkraine #FreeUkraine