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"Моральная ошибка": Владимир Кличко осудил WBA за возвращение россиян и белорусов в рейтинги

Легендарный украинский боксер раскритиковал решение организации.
Вчера, 22:42
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) вернуть в свои рейтинги россиян и белорусов.

Легендарный украинский боксер осудил желание организации восстановить в правах представителей страны-агрессора и ее пособника, назвав такой шаг моральной ошибкой.

"Бокс требует больше прозрачности, а не жадности. Сотрудничество WBA и IBA - это пятно на репутации благородного искусства.

Решение восстановить российских и белорусских боксеров - неизгладимая моральная ошибка. Нет никакого совпадения в том, что МОК оставил в силе отстранение бокса от Олимпиады-2028. Боксу нужна одна большая чистка", - заявил Кличко.

Напомним, ранее WBA официально объявила, что российские и белорусские боксеры будут возвращены в рейтинги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко война с россией WBA

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