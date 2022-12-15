"Моральная ошибка": Владимир Кличко осудил WBA за возвращение россиян и белорусов в рейтинги

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) вернуть в свои рейтинги россиян и белорусов.

Легендарный украинский боксер осудил желание организации восстановить в правах представителей страны-агрессора и ее пособника, назвав такой шаг моральной ошибкой.

"Бокс требует больше прозрачности, а не жадности. Сотрудничество WBA и IBA - это пятно на репутации благородного искусства.

Решение восстановить российских и белорусских боксеров - неизгладимая моральная ошибка. Нет никакого совпадения в том, что МОК оставил в силе отстранение бокса от Олимпиады-2028. Боксу нужна одна большая чистка", - заявил Кличко.

Напомним, ранее WBA официально объявила, что российские и белорусские боксеры будут возвращены в рейтинги.