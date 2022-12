WBA вернула российских и белорусских боксеров в свои рейтинги

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила об официальном возвращении в свои рейтинги российских и белорусских представителей.

"WBA через свой комитет чемпионатов и комитет по рейтингам выступила с заявлением, в котором приняла решение восстановить российских и белорусских боксеров на их местах в рейтинге", - говорится в заявлении организации.

По мнению WBA, спортсмены из страны-агрессора и ее пособника не имеют прямого отношения к развязанной россиянами войне против Украины.

"Спортсмены из этой страны не являются военными и не входят в состав правительства, поэтому не имеют отношения к войне против Украины.

Однако было определено, что любой боец, который высказывается в поддержку войны или участвует в ней, будет немедленно удален", - сообщили в организации.

The athletes from this country are not soldiers or part of the government, so they have nothing to do with the war against Ukraine. However, it was determined that any fighter who speaks out in favor of the war or is involved in it will be removed immediately.