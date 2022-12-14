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WBA вернула российских и белорусских боксеров в свои рейтинги

По мнению организации, спортсмены из страны-агрессора не имеют отношения к войне в Украине.
Сегодня, 13:48
WBA восстановила в правах российских и белорусских боксеров / Getty Images
WBA восстановила в правах российских и белорусских боксеров / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила об официальном возвращении в свои рейтинги российских и белорусских представителей.

"WBA через свой комитет чемпионатов и комитет по рейтингам выступила с заявлением, в котором приняла решение восстановить российских и белорусских боксеров на их местах в рейтинге", - говорится в заявлении организации.

По мнению WBA, спортсмены из страны-агрессора и ее пособника не имеют прямого отношения к развязанной россиянами войне против Украины.

"Спортсмены из этой страны не являются военными и не входят в состав правительства, поэтому не имеют отношения к войне против Украины.

Однако было определено, что любой боец, который высказывается в поддержку войны или участвует в ней, будет немедленно удален", - сообщили в организации.

Отметим, что россияне и белорусы были исключены из рейтингов WBA в марте.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить из своих рейтингов российских и белорусских спортсменов и не проводить бои под эгидой организации на территории страны-агрессора и ее пособника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией WBA

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