Спенс и Кроуфорд договорились о бое за звание абсолютного чемпиона - источник

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0, 22 КО) и обладатель пояса WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) встретятся в ринге, чтобы определить абсолюта в полусредней весовой категории.

Как утверждает авторитетное издание The Ring со ссылкой на несколько источников, американские представители различных рейтингов P4P все же договорились о проведении объединительного боя.

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Поединок непобежденных бойцов должен стать главным событием вечера бокса от Premier Boxing Champions на телеканале Showtime, который состоится 22 июля в Лас-Вегасе.

Напомним, что свой последний бой Эррол Спенс провел в апреле 2022 года, одержав победу техническим нокаутом в десятом раунде над Йорденисом Угасом.

Теренс Кроуфорд в предыдущем поединке в декабре 2022 года нокаутировал в шестом раунде Давида Аванесяна.